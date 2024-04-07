Бюрократические задержки на границе и проблемы с логистикой помешают НАТО быстро развернуть войска в ответ на потенциальную российскую агрессию

В случае потенциальной российской агрессии НАТО не сможет быстро развернуть свои войска - на пути станут бюрократические задержки на границе и материально-технические проблемы, пишет The Telegraph.

Отмечается, что при первых признаках российской агрессии НАТО придется перемещать до 500 000 военных к восточным границам альянса. И для этого, отмечает издание, лучше всего подходит старая поговорка, что "пехота выигрывает битвы, логистика выигрывает войны".

Железные дороги являются ключевой частью такой логистики: железнодорожные линии являются самым быстрым и эффективным способом перемещения большого количества военного оборудования и транспортных средств между странами без закрытия дорог.

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"Но перемещение сил по Европе предполагает навигацию по сложной сети бюрократии и нестабильной инфраструктуры, а Германия становится главным камнем преткновения на обоих фронтах", - пишет издание.

Немецкая бюрократия

Отмечается, что в то время как гражданские и коммерческие транспортные средства свободно передвигаются по Шенгенской зоне Европейского Союза, для военных такой договоренности не существует.

"Таможенное оформление танков и артиллерийских гаубиц для въезда в Германию, которая считается перекрестком европейской обороны из-за ее географического расположения в центре континента, часто занимает три-четыре недели вместо нескольких дней, как в других странах. Дипломатическое разрешение требуется для любого военного перемещения более 50 военнослужащих и 10 транспортных средств", - пишет издание.

Надежность логистики

Хотя европейские железные дороги считаются самым эффективным способом транспортировки военной техники по всему континенту, бортового подвижного состава, необходимого для этого, не хватает. Deutsche Bahn имеет достаточно возможностей для одновременного перемещения двух бронетанковых бригад, которые обычно состоят из примерно 85 танков и сотен бронированных машин.

Кроме того, порты в Нидерландах, Германии и странах Балтии считаются особенно уязвимыми к российским ракетам и гибридным атакам, направленным на провоцирование рабочих забастовок.

Еще одна слабая сторона заключается в перемещении оборудования в три страны Балтии и нового члена Финляндии, чьи железные дороги работают на более узкой колее советских времен. Это означает, что поезда, въезжающие в Литву из Германии, должны перемещать технику в разные поезда, что значительно замедляет движение к любой потенциальной линии фронта в конфликте с Россией.

Война России и НАТО

В ISW заявляли, что правитель РФ Владимир Путин начал подготовку к военной агрессии против Североатлантического Альянса.

В Польше прогнозируют, что уже в 2026-2027 году Россия может совершить нападение на Североатлантический альянс, и призвали срочно увеличить расходы на оборону.

В начале года немецкий Bild сообщил, что Бундесвер рассматривает сценарий российской агрессии против стран-членов уже в ближайшие годы. Согласно секретному документу, уже в 2024 году от России стоит ждать гибридных атак.

В то же время председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил в конце марта, пока нет признаков того, что Россия планирует вторжение в одну из стран НАТО.

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