Эта сумма составляет примерно 45% от тех средств, которые в целом на помощь безопасности для Украины выделили США.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявляет, что Украина уже получила 8 млрд евро на военную помощь от Евросоюза и отдельно от стран-членов ЕС.

"Мы не должны путать 3,1 млрд евро из Европейского фонда мира (отдельной) военной поддержкой Европейского Союза и его стран-членов для Украины", - сказал Боррель на брифинге по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Евросоюза.

Высокий представитель ЕС обратил внимание, что иногда в медиа сравнивают данные о военной помощи ЕС с военной помощью США.

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"Я думаю, что я могу сказать: по меньшей мере 8 млрд евро на военную технику уже было предоставлено Украине со стороны Европейского Союза и стран-членов. Это около 45% от усилий, реализованных Соединенными Штатами. Поэтому, этим нельзя пренебрегать", - подчеркнул Боррель.

Помощь Украине от Евросоюза

Как сообщал УНИАН, 17 октября в Европейском Союзе одобрили выделение шестого транша стоимостью 500 млн евро на вооружение для Украины.

Шестой транш на сумму 500 млн евро теперь увеличивает общую помощь Евросоюза для Украины в рамках Европейского фонда мира до 3,1 млрд евро. Но это без учета помощи, которую Украине оказывают отдельно конкретные страны-члены Евросоюза.