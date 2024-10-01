Женщины находились в Греции на отдыхе, сейчас украинское посольство контактирует с местной полицией.

Посольство Украины в Греции получило сообщение от Береговой охраны острова Корфу (Греция) о гибели двух гражданок Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины. "Предварительно установлено, что погибшие находились в Греции с целью отдыха. Посольство поддерживает контакт с местными компетентными органами, медучреждением, в которое были доставлены тела умерших, а также страховой компанией. Личности умерших установлены - это гражданки Украины 1972 г.р. и 1992 г.р. (мать и дочь)", - отметили в МИД.

Там добавили, что сотрудники посольства установили контакт с родственником погибших в Украине и сообщили о трагедии.

Видео дня

Ситуация находится на контроле диппредставительства.

Днем СМИ распространили информацию, что на греческом острове Корфу вытащили из моря тела двух женщин, которые погибли в неблагоприятной для купания зоне. Отмечалось, что предварительно речь идет о двух туристках из Украины - матери и дочери, в возрасте 52 и 32 года.

Чтобы извлечь тела погибших, была развернута совместная операция береговой охраны и пожарной бригады. Женщин нашли в городе Сидари на острове Корфу, информировал общественный вещатель Греции EPT.

По информации, которую передали изданию, погибшие отдыхали в прибрежной зоне "Апотрипити" в Сидари. Женщины пошли купаться, несмотря на неблагоприятные погодные условия, в частности штормовой ветер с севера.

Женщин идентифицировали по гостиничному браслету на запястье. Как рассказали журналистам работники отеля, эта семья была постоянными гостями - они посещали Корфу ежегодно.

Гибель украинцев за границей

В Варшаве недавно погиб 18-летний украинец, на которого свалился газовый котел. 30-килограммовый котел уронил 51-летний рабочий, который ремонтировал здание и не убедился, что пешеходов нет под крышей. Парень, который родом из Шепетовки Хмельницкой области, но проживал в Польше, получил массивную травму лицевого черепа, лобной кости и мозга.

Событие произошло 30 июля 2024 года. Молодого человека госпитализировали в больницу, там ему сделали операцию. Однако в среду, 7 августа, он скончался в больнице в Варшаве.

Вас также могут заинтересовать новости: