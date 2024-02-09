Польша продлила временную защиту для украинцев только до 30 июня 2024 года, а не до марта 2025 года, как предусмотрено решением Совета ЕС.

Польша продлила временную защиту для украинских беженцев до 30 июня 2024 года. Как пишет Prawo.pl, соответствующее решение сегодня принял польский Сейм. В то же время польские депутаты отказались продлить временную защиту для граждан Украины до 4 марта 2025 года, как предусмотрено в решении Совета ЕС.

Украинцы, прибывшие в Польшу в период с 24 февраля 2022 года по 4 марта 2024 года, смогут пользоваться временной защитой до 30 июня этого года. Кроме этого Сейм продлил налоговые льготы до конца года для тех, кто оказывает гуманитарную помощь.

Так, законом предусматривается продление срока действия национальных виз и временных разрешений для граждан Украины, а также срока выезда украинцев с территории Польши и срока добровольного возвращения граждан Украины. Также будет продлен срок действия карт пребывания, польских документов, удостоверяющих личность иностранцев и документов "разрешения на толерантное пребывание", выданных гражданам Украины, а также срок, в течение которого пребывание гражданина Украины на территории Польши на основании шенгенской визы считается легальным.

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Среди льгот, которыми продолжат пользоваться украинцы в Польше:

свободный доступ к рынку труда

право на получение семейной помощи

доступ к здравоохранению

возможность осуществлять экономическую деятельность.

Также предусмотрено расширение специальных прав для украинских врачей, стоматологов, медсестер и акушерок. Период, в течение которого может быть предоставлено разрешение на осуществление профессиональной деятельности и условное право на осуществление профессиональной деятельности вышеупомянутым группам работников, получившим квалификацию за пределами территории ЕС, будет продлен до 28 месяцев - начиная с 24 февраля 2022 года.

Временная защита для украинцев в Европе

Страны-члены Европейского союза в октябре 2023 года договорились продлить временную защиту для граждан Украины с 4 марта 2024 до 4 марта 2025 года.

Позже отдельные страны ЕС также продлили защиту для украинцев - на тот же самый срок. Так, в ноябре защита для украинцев на год автоматически продолжила Германия.

А в декабре о продлении защиты объявили в Чехии. Однако в этой стране ограничили время, в течение которого беженцы могут оставаться в бесплатном временном жилье.

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