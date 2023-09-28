Страны-члены Европейского союза договорились продлить временную защиту для граждан Украины с 4 марта 2024 до 4 марта 2025 года.
"ЕС будет поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется. Продление статуса защиты дает уверенность более чем 4 миллионам беженцев, которые нашли убежище в ЕС", - заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка Гомес
Механизм временной защиты приняли 4 марта 2022 года, через несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Его автоматически продлили на один год.
После достижения сегодняшнего политического соглашения Совету ЕС предстоит официально утвердить решение о продлении временной защиты.
Что дает временная защита ЕС?
Система временной защиты обеспечивает немедленную и коллективную защиту перемещенных людей, которые не могут вернуться в страну происхождения.
Ее цель состоит в том, чтобы уменьшить нагрузку на национальные системы предоставления убежища и дать возможность перемещенным людям пользоваться согласованными правами на всей территории ЕС. Эти права включают:
- проживание;
- доступ к рынку труда и жилью;
- медицинскую помощь;
- социальную помощь;
- доступ к образованию для детей.