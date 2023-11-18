Предлагается уменьшить льготы тем беженцам, которые отказываются от трудоустройства.

Глава парламентской фракции ХДС в Бундестаге и бывший министр транспорта Германии Александр Добриндт раскритиковал практику выплат пособий украинским беженцам.

Как пишет Bild в частности, он заявил, что очень многие беженцы живут только на пособие и не желают устраиваться на работу.

"Менее 20% украинцев, которые живут в Германии, имеют работу. В Нидерландах этот показатель превышает 70%, в Польше – ещё больше. Это показывает, что Германия предлагает неправильные стимулы", — заявил он.

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Добриндт также предлагает способ решения этой проблемы – уменьшить пособие хроническим "тунеядцам".

"Приоритетом должно быть предоставление каждому взрослому украинскому беженцу предложения о работе. Если они откажутся, льготы должны быть уменьшены", — сказал депутат.

Как живут в Германии украинские беженцы

Согласно соцопросу, у большинства украинцев, вынужденно находящихся в Германии из-за полномасштабного вторжения, остается 494 евро (19,1 тыс грн) в месяц после оплаты всех расходов, связанных с пребыванием в стране.

При этом аналогичный опрос в Польше показал, что у 59% граждан Украины после оплаты всех расходов на проживание в Польше остается почти в 4,5 раза меньше - более 500 злотых в месяц (около 111 евро – 4,3 тыс грн).

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