Если же украинский беженец возвращается в Польшу, но не выполнит указанные условия, он может потерять социальные льготы.

В Польше обновили правила повторного пересечения границы для украинских беженцев. Отныне обязательным станет предъявление на границе diia.pl, чтобы не потерять статус UKR.

Об этом сообщает Посольство Украины в Польше. Отмечается, что для сохранения статуса иностранец имеет право выезжать из Польши на срок не более 30 суток.

"Чтобы избежать потери статуса PESEL UKR в связи с выездом с территории Польши на срок менее 30 дней, иностранец, который возвращается в Польшу, должен сообщить сотруднику пограничной службы, который осуществляет паспортный контроль, о намерении въехать в связи с использованием права временной защиты в Польше и каждый раз показывать электронный документ diia.pl", - говорится в сообщении.

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В посольстве уточняют, что это надо делать, даже если украинцы будут ехать в Польшу на работу или с другой целью, но при этом они будут пользоваться защитой в этом государстве.

Если же беженец возвращается в Польшу, но не выполнит указанные условия, он может потерять социальные льготы.

"Въезд на территорию Польши без уведомления о вышеуказанных обстоятельствах или без предъявления электронного документа diia.pl может привести к тому, что данные иностранца не будут включены в реестры, на основе которых предоставляется статус PESEL UKR, и который связан с многочисленными социальными правами", - предупреждают дипломаты.

Украинские беженцы в Польше - новости

Как сообщал УНИАН, в декабре Сейм Польши проголосовал за изменения в спецзакон о помощи беженцам из Украины. Польская сторона предусматривает участие украинцев в оплате за проживание, а также ограничение соцвыплат в случае выезда украинцев из Польши.

В частности, теперь украинцы смогут бесплатно проживать в местах временного размещения только в первые 120 дней с момента первого приезда в Польшу. Украинцы будут иметь только 30 дней, а не 90 как раньше, на получение польского идентификационного кода (PESEL). Также будут заморожены социальные выплаты гражданам Украины в момент выезда из Польши.

Напомним, что по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 4,5 млн украинских беженцев зарегистрированы по разным схемам защиты в странах Европы, многие из них в странах ЕС, которые граничат с Украиной - Словакии, Польши, Венгрии и Румынии.

В конце года Европейская комиссия продлила еще на один год - до марта 2024 года - правила приема и предоставления защиты украинским беженцам.

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