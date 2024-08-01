Сейчас в Гессене живет почти 20 тысяч украинских мужчин мобилизационного возраста.

В Германии в федеральной земле Гессен не будут выдавать украинским мужчинам призывного возраста проездной документ для поездок за границу, который заменяет загранпаспорт, если его нет. Об этом говорится в ответе министерства труда и социальных дел Гессена, который получила депутатская фракция правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" в ландтаге земли на свой запрос, пишет Tagesspiegel.

"Ведомства по делам иностранцев Гессена, как правило, не будут выдавать украинским мужчинам мобилизационного возраста немецкие удостоверения, заменяющие документы для поездок за границу. Они способны поехать в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы", - отметили в сообщении.

По данным ведомства, в Гессене живет почти 20 тысяч украинских мужчин мобилизационного возраста от 18 до 80 лет. В пресс-службе министерстве подчеркнули, что "мобилизовать людей для участия в оборонной кампании против России и, таким образом, поощрять их к возвращению на родину являются понятными интересами Украины".

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Издание DW, ссылаясь на интернет-портал по предоставлению административных услуг Гессена, сообщает, что немецкие проездные документы, которые заменяют загранпаспорта, могут выдаваться гражданам других стран только в особых случаях, ведь это нарушает паспортный суверенитет другой страны.

"Такой документ могут выдать, если лицо может доказать, что у него нет паспорта или документа, который его заменяет, и он не имеет возможности его получить. Каждое подобное решение принимается индивидуально", - отметили в издании.

Украинские беженцы в Европе - последние новости

Как писал УНИАН, в Германии некоторых украинцев могут лишить финансовой помощи.

"Статистика говорит о том, что шестизначное количество людей из принципа не желает соглашаться на работу. Если ситуация такова, то государство должно исходить из того, что люди не нуждаются (в выплатах - ред). Сокращение помощи на 10, 20 или 30% недостаточно. В таком случае необходимо полностью отменить базовый доход", - отметил Генсек крупнейшей оппозиционной партии в Германии ХДС Карстен Линнеманн.

Также сообщалось, что Польша ожидает новую волну украинских беженцев. Это связывают с тем, что российские войска усилили атаки по энергетическим объектам.

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