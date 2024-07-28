Исключение сделают для родителей-одиночек и людей, которые ухаживают за родственниками.

В Германии предлагают лишить денежной помощи 100 тысяч нетрудоустроенных. Среди них есть и беженцы из Украины.

"Статистика говорит о том, что шестизначное количество людей из принципа не желает соглашаться на работу. Если ситуация такая, то государство должно исходить из того, что люди не нуждаются (в выплатах - ред). Сокращение помощи на 10, 20 или 30% недостаточно. В таком случае необходимо полностью отменить базовый доход", - заявил Генсек крупнейшей оппозиционной партии в Германии ХДС Карстен Линнеманн в интервью Deutschlandfunk.

По его словам, в Германии только 25% украинских беженцев нашли себе работу.

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"Украинцы также защищают нашу свободу. Но если есть помощь, то она должна приносить что-то взамен. В том числе и в плане трудоустройства. Мы должны обсудить, почему во многих европейских странах работают более 50% украинцев, но в Германии - только 25%", - подчеркнул Линнеманн.

Однако он все же предлагает сделать и исключения для родителей-одиночек и людей, которые ухаживают за родственниками.

Украинские беженцы за рубежом

В июле 2024 года польское правительство объявило об отмене программы поддержки, которая предусматривала выплату 40 злотых в сутки за размещение беженцев из Украины.

Европейский Союз может создать такие условия для пребывания украинцев в ЕС, которые будут стимулировать их возвращаться в Украину и выполнять свой долг по защите родины, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

В отчете Красного Креста предупредили, что украинские беженцы в Великобритании могут остаться без крыши над головой, а также под угрозой эксплуатации.

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