Центральной темой саммита станут новые обязательства по военной и гуманитарной помощи Украине.

Президент США Джо Байден пообещал решительно защитить Украину от вторжения России на саммите НАТО в Вашингтоне.

"Путин хочет не больше и не меньше, чем полное подчинение Украины... и стереть Украину с карты. Украина может и остановит Путина", - сказал Байден, приветствуя страны-члены на саммите, пишет Reuters. В своей приветственной речи американский прездент подчеркнул, что "сегодня НАТО сильнее, чем когда-либо в своей истории".

Байден завершил свое выступление, наградив генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга президентской медалью свободы, повесив высшую гражданскую награду США на шею норвежского политика и отдав ему должное за возрождение альянса, состоящего из 32 членов.

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Центральной темой саммита станут новые обязательства по военной и гуманитарной помощи Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что саммит "еще больше укрепит" путь Украины к членству в НАТО.

Байден и лидеры Германии, Италии, Нидерландов и Румынии опубликовали совместное заявление с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором объявили о поставке пяти систем Patriot и других стратегических систем противовоздушной обороны.

Издание отметило, что Зеленский, который прибыл в Вашингтон и должен встретиться с Байденом в четверг, заявил, что Украине нужно как минимум семь систем Patriot, и эта цель достигается благодаря новым поставкам.

НАТО, празднующее свое 75-летие, нашло новую цель в противостоянии путинскому вторжению в Украину, и война будет доминировать в частных разговорах между лидерами стран.

Саммит НАТО

Вчера в Вашингтоне открылся юбилейный саммит НАТО, на который прибыл и президент Украины Владимир Зеленский.

10 июля стало известно, что союзники по НАТО предоставят украинскому государству дополнительные стратегические системы ПВО, включая батареи Patriot, переданные Германией, США и Румынией, компоненты этого оружия от Нидерландов и других партнеров, а также дополнительную систему SAMP-T от Италии. Отмечалось, что речь идет о пяти стратегических системах ПВО.

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