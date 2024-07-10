НАТО готово предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны для защиты от российских атак.

Об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена, премьер-министра Нидерландов Дика Схоофа, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Джорджии Мелони, президента Румынии Клауса Йоханниса и президента Украины Владимира Зеленского, опубликованном на сайте Белого дома.

"Сегодня мы объявляем, что коллективно предоставляем Украине дополнительные стратегические системы ПВО, включая батареи Patriot, переданные США, Германией и Румынией, компоненты Patriot от Нидерландов и других партнеров, и дополнительную систему SAMP-T, переданную Италией. Эти пять стратегических систем ПВО помогут защитить украинские города, гражданское население и солдат", - говорится в заявлении. Видео дня

Отмечается, что союзники работают над тем, чтобы в этом году объявить о поставке Украине дополнительных стратегических систем ПВО.

"Кроме того, в ближайшие месяцы США и партнеры намерены предоставить Украине десятки тактических систем ПВО, включая NASAMS, HAWKs, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и системы Gepard. Эти системы еще больше расширят и укрепят зону действия ПВО Украины", - отметили лидеры.

Информация обновляется..

Вас также могут заинтересовать новости: