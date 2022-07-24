Защита от гиперзвуковых ракет пока "находится в зачаточном состоянии".

Оружейные компании пытаются создать защиту от российских и китайских гиперзвуковых ракет из-за опасений, что они могут дать решающее преимущество этим враждебным государствам.

Об этом пишет The Telegfaph.

В частности, по словам главы британской оборонной компании Cohort Энди Томиса, они работают над проектом по противодействию оружию, способному двигаться в пять раз быстрее скорости звука, и которое сейчас очень трудно сбить (скорость звука = 1 Мах, ориентировочно 1225 км/ч, - УНИАН).

"Возможность разработать убедительные средства противодействия им является действительно важным шагом вперед. Это настоящий вызов, в этом нет никаких сомнений", - сказал Томис.

Отмечается, что обычные ракеты летят со скоростью около 3 Махов (сверхзвуковая скорость, ориентировочно 3675 км/ч, - УНИАН), тогда как гиперзвуковые — 5 Махов (ориентировочно 6125 км/ч, - УНИАН) или быстрее. Помимо того, что гиперзвуковые ракеты невероятно быстры, они имеют непредсказуемую траекторию полета, из-за которой их трудно отследить.

Сообщается, что в прошлом году Китай запустил гиперзвуковой снаряд вокруг земного шара во время испытаний, тогда как в мае российский военный корабль запустил крылатую ракету "Циркон", которая может лететь со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука.

Гиперзвуковое оружие обычно делится на две категории: силовой вариант, в котором используется особенно быстрый тип реактивного двигателя, или снаряд, запускаемый высоко в небе. В любом случае, чтобы создать хорошую защиту от этого оружия, система должна контролировать гораздо большую территорию, чтобы обнаружить и перехватить ее, пишет The Telegfaph.

Президент американского производителя оружия Raytheon Missiles & Defence Уэс Кремер сказал, что в центре внимания, вероятно, будет наблюдение за ракетами из космоса с помощью больших группировок спутников.

Единственная проблема гиперзвуковых ракет заключается в том, что они сравнительно деликатны из-за огромного количества тепла, с которым они должны справляться. "Эту систему рассеивания тепла не нужно сильно повреждать, чтобы быстро прогореть и уничтожить ее", - сказал Кремер.

Защита от гиперзвуковых ракет "находится в зачаточном состоянии", добавил он. Только один проект в США работает над решением проблемы.

Но быстрая военная экспансия Китая особенно стимулирует спрос, отметил Энди Томис.

Как сообщал УНИАН, США запустят 28 спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет. Спутники для сбора инфракрасных данных и обеспечения сетевой связи начнут запускать в апреле 2025 года. На воплощение этого проекта США готовы потратить более 1,3 миллиарда долларов.

Так, 18 июля Агентство космического развития (SDA) составили прототипы двух соглашений с командами под руководством L3Harris Technologies из Мельбурна, штат Флорида, и Northrop Grumman Strategic Space Systems из Редондо-Бич, Калифорния. Они создадут по два самолета с 7 космическими аппаратами на каждое судно - 14 спутников от каждого исполнителя.

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