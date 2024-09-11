По его словам, ответственность всего мира - остановить деградацию системы права, не допустить разрушения тех норм, которые еще остаются.

Для участия президента государства-агрессора России Владимира Путина в саммите G20 в Бразилии придется обходить закон и игнорировать Римский статут. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на конференции "Объединенные ради справедливости".

"Через несколько месяцев состоится саммит "Группы двадцати" - очень серьезное событие - в Бразилии. Мы слышали сигнал от властей Бразилии, что они планировали пригласить Путина. Но, чтобы это произошло, им закон придется обходить, право разрушать и снова игнорировать Римский статут. Разве за это не должно быть ответственности?" - подчеркнул глава государства.

Он также прокомментировал отказ Монголии арестовать Путина во время его недавнего визита в страну.

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По его словам, мир имеет множество конвенций и тысячи страниц деклараций, работает Римский статут для более сотни стран мира.

"Должен работать Римский статут. Но недавно нашлось исключение в Монголии для Путина. И это ответственность не просто чья-то отдельно. Это ответственность всего мира - остановить деградацию системы права, не допустить разрушения тех норм, которые еще остаются. Система права должна и должна работать так, чтобы Римский статут, и в частности ордер Международного уголовного суда, который был выдан в отношении главного российского преступника, реально ограничивали его и уже обеспечивали его изоляцию", - отметил Зеленский.

Президент поблагодарил коллег и прокурора Хана и других его коллег, которые работали над этим.

"Всем вам спасибо. Потому что именно так общества реагируют на преступников - изолируют их. Именно так надо реагировать и в отношении Путина - давить на него, изолировать его, заставлять его заканчивать войну и искать мира", - добавил украинский лидер.

Кроме того, он обратил внимание, что есть страны, у которых Римский статут не ратифицирован, и "это глобальные игроки".

Возможность переговоров с РФ - детали

Как сообщал УНИАН, ранее Путин заявил, что Китай, Бразилия или Индия могли бы стать посредниками в переговорах о прекращении войны в Украине. В частности, диктатора спросили, какие страны потенциально могут руководить мирными переговорами с Украиной.

"Прежде всего Китайская Народная Республика, Бразилия, Индия. Я нахожусь в контакте со своими партнерами... у нас есть доверие и уверенность друг в друге. Если будет желание Украины продолжать переговоры, я могу это сделать", - сказал Путин.

Эти комментарии появились после того, как Киев заявил, что не будет участвовать в прямых переговорах с Россией, но работает над созданием коалиции посредников, чтобы помочь прекратить войну.

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