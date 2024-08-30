По мнению посла, Украина недостаточно работала с этим регионом.

Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник в интервью "УП" объяснил, почему страна не поддержала совместное коммюнике на Саммите мира.

"Мы пытались изменить позицию Бразилии. Но то, что мы увидели - китайско-бразильский мирный план - бразильцы с нами этой идеей не делились. И это тоже для нас вызов - отсутствие доверия, когда ты идешь к дипломатическому советнику, прекрасно общаешься, спрашиваешь, какие планы, какая будет позиция, но только потом видишь, что на самом деле они готовят альтернативный подход", - пояснил посол.

Он добавил, что Бразилия, в частности нынешнее правительство - имеют большие амбиции. И очень часто эти амбиции превышают возможности страны.

Видео дня

"Они хотят играть собственную игру. И благодаря Китаю, который является их главным торговым и политическим партнером в течение многих десятков лет, они пытаются эту роль для себя выгрызть. В то же время Китай понимает, что ни один план, который он готовит, не будет поддержан коллективным Западом, если это будет исключительно китайский план", - добавил посол.

По его словам, сейчас как население Бразилии, так и власть пытаются избегать темы войны в Украине. Причиной этому, по мнению Мельника, является то, что Украина ранее недостаточно работала с этим регионом.

"Поэтому задача, которую я вижу для себя - мобилизовать максимальное количество людей, чтобы они начали думать, заниматься нашей войной, нашей бедой. Это можно сделать прежде всего через парламент. Просто по списку ходишь к каждому депутату. Как результат - недавно впервые за десяток с лишним лет в Украину приехала делегация бразильских депутатов. Чтобы это произошло, мне где-то полгода, наверное, пришлось стучать-звонить", - сказал Мельник.

Украинская дипломатия: другие новости

Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что информационной работе Киева на международной арене существенно препятствует война на Ближнем Востоке. Кроме того, он призвал общество не преувеличивать угрозу Ирана в отношении Израиля.

"Это не только в Израиле - это касается и Европы и США. Очень много внимания приковано к войне в Израиле. Ее нельзя сравнить с нашей войной - ни по объемам, ни по потерям, масштабам разрушений. Но это вызывает беспокойство на Западе", - сказал Корнийчук.

Вас также могут заинтересовать новости: