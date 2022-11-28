Почти все российские цели были гражданскими: пригородные территории и населенные пункты, дома, транспортная и энергетическая инфраструктура.

За девять месяцев Россия нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине. 97% российских целей были гражданскими, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

В частности, более 12,3 тыс. ударов пришлись на пригородные территории и населенные пункты, 1,9 тыс. - на дома, более 500 - на военные объекты, более 250 - на транспортную инфраструктуру, а около 220 - на энергетическую.

Резников подчеркнул, что Украина воюет против террористического государства.

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"Украина победит, и привлечет военных преступников к ответственности", - подчеркнул министр.

Ракетные удары РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты выпустили по Украине более 4 тыс. различных ракет. В это число не входят ракеты С-300, РСЗО, а также авиационные ракеты различных типов.

За последние два месяца Россия осуществила семь массированных ракетных атак по Украине, сосредоточив усилия на энергетической инфраструктуре.

Последний из таких ракетных ударов состоялся 23 ноября. В этот день по Украине Россия выпустила около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожена. В этот день российские ракеты поразили энергетическую систему страны, вызвав блэкаут. Только к концу прошлой недели энергетики смогли стабилизировать работу украинской энергосистемы, однако дефицит мощности оставался на уровне 20%.

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