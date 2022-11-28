Чтобы это предотвратить, нужно создать мощную противовоздушную оборону.

Украина может остаться в полной темноте уже через несколько недель. Если не защитить критическую инфраструктуру, она больше не будет работать.

Для этого нужно создать мощную противовоздушную оборону. Об этом заявил военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью ZDF.

"Если здесь не будет создана мощная противовоздушная оборона, через несколько недель в Украине будет полная темнота, потому что ни одна критическая инфраструктура больше не будет работать", — отметил полковник.

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По словам Райснера, на фронте Украина имеет успехи на оперативном уровне, однако страна-агрессор продолжает наносить "стратегические атаки", лишая украинцев света и воды.

Полковник вспомнил о Херсоне, пояснив, что ВСУ вернули контроль над городом, но там уничтожены коммуникации.

"Дело в том, что России пока что удалось сохранить импульс на стратегическом уровне, и этот импульс значит: когда россияне решат, будет волна атак против Украины", — добавил представитель Минобороны.

Атаки на украинскую энергосистему

Российские оккупанты 10, 22 и 31 октября совершили массированный ракетный обстрел украинской энергетической инфраструктуры. Тогда было разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

15 ноября Россия осуществила самый массированный обстрел энергосистемы Украины, а уже 23 ноября вновь массово атаковала критическую инфраструктуру. После обстрела по всей стране начали применять аварийные отключения электроэнергии.

По оценке эксперта, после одной из будущих атак украинцы могут остаться без света на 2 недели.

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