Гражданам США советуют внимательно следить за новостями.

Государственный департамент США продолжает советовать своим гражданам пересмотреть вопрос о поездках в Украину из-за возросших угроз со стороны России.

Об этом говорится в сообщении на сайте посольства США в Украине.

"Что касается сообщений о дальнейшей необычной военной активности России у границ Украины и в оккупированном Крыму, то они продолжают поступать, и гражданам США напоминают, что условия безопасности могут измениться практически без уведомления", - предупреждают в посольстве.

Читайте такжеСенат США подготовил санкции против России в случае ее вторжения в УкраинуВ сообщении отмечают, что военные действия России в любой точке Украины серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам при выезде из страны.

В посольстве также советуют внимательно следить за местными и международными новостями и новостными каналами в социальных сетях и убедиться в действительности проездных документов. Также граждан США предупреждают о необходимости получить вакцину от COVID-19.

Ранее госдепартамент США уже рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Украину из-за COVID-19, а также из-за усиления угроз со стороны России.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что это была дополнительная информация к туристическим советам, чтобы убедиться, что они "прозрачны" для американских граждан, находящихся в разных странах.

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