Требование РФ, чтобы НАТО отозвало решение о перспективе членства Украины является ключевым в том, что Кремль называет "гарантиями безопасности" для себя.

Требования России о том, чтобы Североатлантический альянс запретил вступление новых стран, не может даже обсуждаться.

Об этом заявила постоянная представительница США при НАТО Джулианн Смит в Брюсселе накануне заседания Совета НАТО-Россия, которое является первой возможностью переговоров представителей Альянса с россиянами на этой площадке с 2019 года, передает Голос Америки.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и представители государств - союзниц тоже неоднократно подчеркивали, что Москва не будет иметь права голоса по вопросам членства других стран в Альянсе, и что Россия должна прекратить навязывание своей воли.

Требование Москвы, чтобы НАТО отозвало свое решение о возможности членства Украины и других новых стран является ключевым в том, что Россия называет "гарантиями безопасности" для себя.

"Мы никому не позволим закрыть политику открытых дверей НАТО, которая была главным признаком альянса со времени создания в 1949 году", - сказала Джулианн Смит в Брюсселе.

При этом она отметила, что США готовы к дипломатии как главному способу решения проблем безопасности.

Переговоры с Россией 12 января в НАТО, а 13 января в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) также станут возможностью расширить круг участников нового диалога с Москвой, который начался с переговоров делегаций США и России 10 января в Женеве.

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Американские чиновники и дипломаты при каждом случае подчеркивают, что без союзников и партнеров не будут решать с Россией никаких вопросов, которые будут касаться Европы в целом и Украины в частности.

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