По словам миллиардера, Москва ответит той же монетой, и в этом есть проблема.

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал возможную реакцию России на предоставление Украине разрешения использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории РФ. Соответствующая реакция Маска появилась в его соцсети Х.

Бизнесмен выразил уверенность, что Кремль предоставит зеркальный ответ на решение США разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по России.

"Проблема в том, что Россия ответит зеркально", - написал Маск.

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Предыдущие заявления Маска

Как сообщал УНИАН, накануне американский миллиардер Илон Маск отреагировал на разрешение бить ATACMS по России. Бизнесмен, который, как ожидается, возглавит Департамент эффективности госуправления в администрации Дональда Трампа, сделал репост сообщения сенатора от штата Юта Майка Ли (Республиканская партия), который обвинил "либералов" в поддержке войны. "Либералы любят войну. Война способствует увеличению правительства", - написал он.

Основатель компаний "SpaceX", "PayPal", Neuralink и The Boring Company поддержал слова Ли, назвав это заявление правдивым.

Ранее УНИАН сообщал, что Маск опубликовал провокационный твит о Зеленском. Миллиардер не впервые прибегает к личным нападкам на украинского президента.

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