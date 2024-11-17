Он поддержал громкое заявление сенатора от штата Юта.

Американский миллиардер Илон Маск, который возглавит Департамент эффективности госуправления в администрации Дональда Трампа, прокомментировал информацию об отмене запрета на удары ракетами ATACMS по территории РФ.

Бизнесмен сделал в X репост поста сенатора от штата Юта Майка Ли (Республиканская партия), который обвинил "либералов" в поддержке войны. "Либералы любят войну. Война способствует увеличению правительства", - написал он.

Основатель компаний "SpaceX", "PayPal", Neuralink и The Boring Company поддержал слова Ли, назвав это заявление правдивым.

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Украине разрешили бить по России

Согласно данным источников The New York Times, президент США Джо Байден в конце концов решил снять ограничения на дальнобойные удары по российской территории. Речь идет о поражении как российских сил, так и военнослужащих Северной Кореи.

Le Figaro пишет, что свои запреты также отменили Лондон и Париж. Украинское войско имеет хороший опыт работы с дальнобойными ракетами Storm Shadow и SCALP.

Как отмечает Reuters, Вооруженные силы Украины могут нанести первые дальнобойные удары уже в ближайшее время.

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