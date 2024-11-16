'Отличное чувство юмора': Маск опубликовал провокационный твит о Зеленском

Миллиардер не впервые прибегает к личным нападкам на украинского президента.

Американский миллиардер Илон Маск, который с недавних пор подался в политику, опубликовал провокационный твит о президенте Украины Владимире Зеленском.

Маск сделал репост публикации консервативного пропольского англоязычного издания Visegrád 24, где содержался короткий фрагмент интервью Зеленского "Украинскому радио". В этом фрагменте украинский президент заявил, что на Украину невозможно давить.

"Мы независимая страна. Мне кажется, во время этой войны наш народ и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с другими европейскими лидерами доказали, что с нами риторика "садись и слушай" не работает. И это не потому, что мы такие. А потому, что так мы должны в принципе относиться к любой стране. Уважать. Равенство - это одна из тех ценностей, за которые мы боремся сегодня", - сказал Зеленский.

Видео дня

При этом издание Visegrád 24 вынесло в свою публикацию несколько некорректное резюме из речи Зеленского:

"США не могут заставить нас "сидеть и слушать" за столом переговоров. Мы независимая страна", сказал президент Украины Зеленский".

Не понятно, посмотрел ли Маск 75-секундный отрывок видео, где субтитры были корректными к сказанному Зеленским, или ограничился только выше приведенной некорректной псевдоцитатой, которой Visegrád 24 аннотировал ролик. В любом случае реакция Маска была следующей:

"У него отличное чувство юмора"

Маск подался в политику

Как писал УНИАН, Илон Маск активно поддерживал Дональда Трампа во время его предвыборной кампании. В частности он финансировал штаб Трампа и участвовал в одном из митингов.

Недавно стало известно, что Трамп планирует назначить Илона Маска на должность в своей администрации. Миллиардеру поручат руководить новосозданным агентством, которое будет отвечать за оптимизацию персонала правительственных учреждений.

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