Западные политики осудили очередное преступление россиян, которое привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Сразу несколько западных чиновников высказались относительно удара Российской Федерации по гражданским объектам Украины 8 июля.

"Российский террор не имеет границ: теперь трусливое нападение на детскую больницу. Теперь, когда я только что вернулся из Киева, видеть это еще больнее. Это усиливает мотивацию быстро доставить запчасти к Patriot и F-16. И продолжать с партнерами делать больше по противовоздушной обороне!" - заявил Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

На атаку отреагировали и американцы.

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"В то время как лидеры собираются отметить 75-ю годовщину НАТО, Россия запустила 40 ракет по Украине. Эта бездушная агрессия - полное пренебрежение к человеческой жизни, которая ставит под угрозу европейскую и трансатлантическую безопасность - вот почему на этой неделе лидеры возьмут на себя значительные обязательства по безопасности Украины", - говорится в заявлении Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Украине Бриджит Бринк.

В стороне не остались и представители Германии.

"Сегодня утром российская сторона нанесла ракетный удар по Украине, в том числе по Киеву. Здесь пострадала, среди прочего, детская больница Охматдет. Много жертв в Киеве, погибших, раненых. Это война против мирного населения. Вот как выглядит готовность России к переговорам и ее стремление к миру", - заявил в свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Украине Мартин Егер.

Россия нанесла удары по Украине 8 июля 2024 - последние новости

В понедельник, 8 июля, россияне нанесли ракетные удары по Киеву и другим украинским городам. В частности, разрушениям подвергся Кривой Рог: известно, что там было повреждено административное здание промышленного предприятия.

В столице среди прочего была атакована детская больница "Охматдет". Причем сами россияне цинично заявили, что ракетным ударом якобы "поразили склад на военном заводе "Артем" в Киеве".

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