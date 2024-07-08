Сегодня оккупанты атаковали Киев и другие украинские города 40 ракетами различных типов.

Российские оккупанты заявили, что 8 июля ракетным ударом, в результате которого повреждена детская больница "Охматдет", якобы "поразили склад на военном заводе "Артем" в Киеве".

Как сообщают Z-журналисты, ссылаясь на силовые структуры страны-террориста, "в Киеве был прилет именно в районе завода. Там вспыхнул сильный пожар. Поражен склад".

"Российское государственное агентство ТАСС сообщило об атаке на склад боеприпасов в Киеве "Артем". Оно не упомянуло о попадании в гражданские объекты, в частности, детскую больницу "Охматдет", а также о множестве погибших в разных городах Украины. Сейчас известно, что их по меньшей мере семнадцать", - пишет Telegram-канал ASTRA.

Ракетная атака на Киев 8 июля - что известно

Как писал УНИАН, сегодня утром захватчики нанесли масштабный ракетный удар по Украине. В частности, одна из ракет ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под завалами детской больницы остаются люди, а точное количество погибших и раненых пока неизвестно.

В то же время украинский премьер Денис Шмыгаль рассказал, что силы ПВО сегодня сбили большинство ракет, которые РФ запустила по Украине.

"Массированная ракетная атака России. Враг запустил крылатые и баллистические ракеты, а также "Кинжалы". В Киеве россияне попали в здание детского медицинского учреждения. Под завалами могут быть люди. Также обломками российской ракеты повреждены офисный центр и жилые дома. Есть погибшие и раненые", - заявил премьер-министр.

Также УНИАН сообщал, что под вражеским ударом также оказались Кривой Рог, Днепр, Славянск и Краматорск. Оккупационная армия применила более 40 ракет различных типов.

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