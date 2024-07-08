Враг пытается ракетными атаками не только уничтожать физически украинцев, но создает психологическое давление.

Россия сегодняшней атакой по Украине, и в частности, по больнице "Охматдет" в Киеве, продемонстрировала Западу, НАТО, что она готова идти на эскалацию. Об этом сказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

Он отметил, что сегодняшняя атака началось с ночи - под ударом была Житомирщина, потому что, вероятно, враг хотел добраться до одного из аэродромов.

"Позже мы видим Киев, Кривой Рог, Днепр, восток Украины. Атака комбинированная и довольно массированная", - подчеркнул эксперт.

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По его словам, Россия очень много внимания уделяет психологической войне, чтобы давить на эмоции людей, поэтому такие атаки часто происходят ночью или утром. Он добавил, что врага не нужно недооценивать - он пытается психологически сломать и деморализовать украинцев, вывести людей из равновесия.

"Атаки начинаются с ночи, как правило, прерывается сон. Вторая волна идет утром, когда людям надо ехать на работу, а доехать невозможно, потому что с транспортом проблемы и опасность повсюду. Соответственно, это ломает планы людей", - отметил он.

Мусиенко сказал, что сегодняшняя вражеская атака по детской больнице "Охматдет" в Киеве была запланирована врагом. "Очевидно, что эта ракета шла прямо по больнице, что является четким военным преступлением в понимании международного гуманитарного права, которому должна предоставляться соответствующая оценка международным сообществом. Этот удар со стороны России демонстрирует, что россияне думают, что им позволено все абсолютно, что у них развязаны руки", - подчеркнул эксперт. По его словам, мир должен на это среагировать.

Мусиенко отмечает, что, понятно, что нужно ПВО, которого Украине не хватает.

"Надеюсь, что на саммите НАТО это и не только будет решено. Но нам нужно ускорить поставки самолетов F-16 и нужно, чтобы под эти самолеты подвесили ракеты JASSM минимум на 500, а лучше на 900 и 1000 километров. Надо бить по Энгельсу, куда слетаются на ремонт самолеты, бьющие по Украине, чтобы уничтожить оборудование. Тогда у них возникнут очень серьезные проблемы", - сказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что Запад должен предпринять очень решительные шаги.

"Сегодня Россия демонстрирует открыто Западу, что она готова играть в эскалацию. И теперь будут смотреть, что будет делать НАТО. Они понимают, что со стороны НАТО могут быть заявления, но не будет перехода к действиям", - сказал эксперт. Он надеется, что будет работа президента Украины над тем, чтобы были решительные действия, в частности, чтобы некоторые страны дали Украине разрешение расширить удары по территории России. По его словам, нужны заявления о возможности введения военных миссий и контингентов Запада в Украину.

Удар по Киеву 8 июля - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 июля, российские оккупанты нанесли удар по отделению токсикологии детской больницы "Охматдет", где находились тяжелобольные дети на диализе, в медучреждении на момент обстрела продолжались операции. По состоянию на 14 часов в больнице Охматдет известно о 16 пострадавших. Семеро из них - дети.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что всех пациентов, которые находились в операционных и реанимационных, удалось спасти. По его словам, детей развозят по другим медицинским учреждениям. В частности, прежде всего тех, кто находится на искусственной вентиляции легких, кто нуждается в кислородной помощи, или кто не может жить без электропитания.

В то же время в России заявляют, что 8 июля ракетным ударом, в результате которого повреждена детская больница "Охматдет", якобы "поразили склад на военном заводе "Артем" в Киеве.

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