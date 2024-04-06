ГУР Украины официально говорит, что по "ПМР" бил не Киев.

Чего хочет достичь Кремль провокациями в непризнанном демократическим миром Приднестровье. Мотивы Москвы оценили аналитики Американского института войны (ISW) после событий 5 апреля, когда по воинской части "ПМР" ударили дроном.

Там говорят, что событие произошло на фоне гибридной операции Кремля, направленной на дестабилизацию ситуации в Молдове. Россия может обвинить в атаке Украину, хотя никаких доказательств о причастности Киева к удару нет. Москва уже поступала подобным образом, когда аналогичное событие произошло 17 марта.

"ISW не может самостоятельно проверить детали сообщения об ударе по беспилотнику или идентифицировать ответственных лиц, но маловероятно, что удар был осуществлен украинскими силами, учитывая ограниченность средств, которые были использованы в ударе. Российские власти ранее безосновательно обвинили Украину в нанесении удара с беспилотника по военной базе в Приднестровье 17 марта и могут так же обвинить Украину в нанесении удара 5 апреля в рамках гибридных операций Кремля против Молдовы", - говорится в отчете аналитиков.

Там напоминают, что 5 апреля, воспользовавшись атакой на "ПМР", глава еще одного пророссийского региона Молдовы (Гагаузии) Евгений Гуцул пригрозил, что он "немедленно" начнет процесс отделения от Молдовы, если та захочет объединиться с Румынией.

Отметим, что некоторые украинские и российские аналитики считают, что это вполне реальный вариант защиты для Молдовы. Говорят, что таким образом страна на своих условиях могла бы стать частью НАТО.

В ISW считают, что Кремль также понимает эту "опасность", поэтому сейчас прибегает к различным средствам, чтобы не позволить стране стать частью ЕС или НАТО.

Удар по Приднестровью 5 апреля - что известно

Дрон неизвестного происхождения нанес удар по военной базе "ПМР" днем 5 апреля, около 14:35. Именно в указанное время эту "птичку" видели над территорией воинской части министерства обороны "ПМР" в Рыбницком районе. Последняя расположена примерно в шести километрах от границы с Украиной.

Как комментировал представитель ГУР Андрей Юсов, Киев не имеет никакого отношения к этим событиям. Он сказал, что Украина однозначно не стала бы тратить свои ценные дроны на подобные атаки.

Сейчас непризнанная "ПМР" ведет следствие по событиям в Рыбницком районе. Вчера были опубликованы фото первых последствий дронового удара.

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