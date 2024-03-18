Аналитики убеждены, что в этом заинтересована именно Россия.

В воскресенье, 17 марта, в Приднестровье по воинской части ударил неизвестный БПЛА. Сепаратистские СМИ писали, что целью стал вертолет на территории объекта, а летел дрон якобы со стороны Одесской области.

Американские аналитики ISW убеждены, что Украина не причастна к этой атаке, а инцидент является попыткой России дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Как известно, экс-председатель Верховного Совета Приднестровья Александр Щерба обвиняет в ситуации Украину, а молдавское Бюро реинтеграции заявило, что сбитый вертолет не летал годами и удар был намеренно направлен на распространение страха и паники в Приднестровье. Другими словами, атака является частью вражеской информационной операции, направленной против Молдовы. При этом Бюро реинтеграции прямо не обвинило приднестровские или пророссийские силы в проведении этого удара.

Видео дня

"На момент написания этой статьи ни приднестровские, ни российские власти не обвинили украинские силы в осуществлении удара, но могут сделать это в будущем", - считают аналитики.

Они напомнили, что власти Молдовы находятся в контакте с украинским правительством. Украинский центр противодействия дезинформации уже обвинил Россию в проведении удара с целью манипулирования информационным пространством. Представитель украинской разведки Андрей Юсов назвал ситуацию российской провокацией.

"ISW не может самостоятельно проверить детали одиночного удара беспилотника в Приднестровье или идентифицировать ответственных лиц, но маловероятно, что удар был осуществлен украинскими силами, учитывая ограниченность средств, использовавшихся во время удара, и незначительную цель. Украинские официальные лица также недавно заявили, что Приднестровье не представляет военной угрозы для Украины", - говорится в отчете Института изучения войны.

При этом недавно Приднестровская власть обратилась к России с просьбой о неопределенной "обороне/защите" против Молдовы. В ISW убеждены, что бенефициарами этой провокации является Россия или связанные с ней субъекты. Им это нужно, чтобы способствовать постоянным усилиям Кремля по созданию информационных условий для оправдания различных гибридных операций, направленных на дестабилизацию Молдовы.

Атака на воинскую часть в Приднестровье: что известно

Как сообщал УНИАН, вчера самопровозглашенные власти Приднестровья заявили об атаке дрона на воинскую часть. На территории одной из воинских частей Тирасполя произошел пожар, который возник в результате взрыва.

Впоследствии Бюро политики реинтеграции Молдовы заявило, что Украина не причастна к атаке дрона на воинскую часть в непризнанной республике Приднестровья.

Вас также могут заинтересовать новости: