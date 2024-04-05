Днем в пятницу, 5 апреля, военную часть в непризнанном Приднестровье атаковал беспилотный летательный аппарат. Об этом пишет "Первый Приднестровский телеканал".

Сообщается, что около 14:35 дрон-камикадзе прилетел на территорию воинской части министерства обороны "ПМР" в Рыбницком районе. Она находится в шести километрах от приднестровско-украинской границы.

В результате атаки никто не пострадал, однако была повреждена радиолокационная станция. Отмечается, что сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

На опубликованных фотографиях можно увидеть маленькую и неглубокую воронку в земле.

Атака БПЛА на Приднестровье: что известно

Напомним, что 17 марта в сети появились фото и видео пожара на территории воинской части в Тирасполе. Сообщалось, что дрон-камикадзе атаковал вертолет, он полностью сгорел.

Бывший председатель Верховного Совета Приднестровья Александр Щерба заявил, что видит "украинский след" в этом нападении.

В Бюро политики реинтеграции Молдовы заявили, что Украина не причастна к дроновой атаке на воинскую часть. Они считают, что это было сделано для того, чтобы вызвать страх и панику в регионе. Кроме того, в Молдове отметили, что эта военная техника не работает уже несколько лет.

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