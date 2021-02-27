Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство журналиста Джамаля Хашогги.
Об этом говорится в соответствующем отчете разведки США, пишет НВ.
"Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман одобрил операцию в Стамбуле по захвату или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги", - сказано в отчете.
Разведка заявляет, что наследный принц считал журналиста угрозой королевству. Мухаммеда бен Салмана также обвиняют в многочисленных нарушениях прав человека.
После обнародования отчета госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении санкций в отношении 76 граждан Саудовской Аравии: в отношении этих лиц вводятся ограничения на въезд в США, сообщает DW.
В то же время в отношении самого кронпринца бен Салмана США санкции не вводят.
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Убийство Хашогги: детали преступления
Джамаль Хашогги был зверски убит бойцами спецгруппы из Эр-Рияда в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре 2018 года. Мухаммед бен Салман взял на себя ответственность за случившееся, однако отрицает, что он приказал убить журналиста.
В декабре 2019 года суд в Саудовской Аравии приговорил пять человек к смертной казни по делу об убийстве Хашогги. Еще трое приговорены в общей сложности к 24 годам лишения свободы по обвинению в попытке замести следы преступления.
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