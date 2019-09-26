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Принц Саудовской Аравии заявил о своей ответственности за убийство журналиста Хашогги

13:13, 26 сентября 2019
Мир
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Джамаль Хашогги / REUTERS

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд признал, что несет ответственность за убийство журналиста Джемаля Хашогги.

Он объяснил свое заявление тем, что убийство журналиста произошло в период его управления государством, сообщает ТСН со ссылкой на издание PBS.

"Это произошло под моим руководством. Вся ответственность за это лежит на мне, потому что это произошло в мое правление", - заявил он журналисту.

На вопрос о том, как это могло произойти без его ведома, он заявил, что в его королевстве три миллиона государственных служащих, в том числе чиновников с доступом к правительственным самолетам.

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Ранее УНИАН сообщал, что по данным прокуратуры Стамбула, журналиста Джамаля Хашогги задушили вскоре после того, как он зашел в здание консульства Саудовской Аравии. Также прокуратура подтвердила сообщения, которые ранее сообщали СМИ, что тело журналиста расчленили и уничтожили. При этом, по данным прокуратуры, убийство происходило по заранее подготовленному плану.

5 декабря 2018 года суд Стамбула выдал ордера на арест двух человек из близкого окружения наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, подозреваемых в причастности к убийству Хашогги - бывшего старшего советника принца Сауда аль-Катани и экс-заместитель главы Службы общей разведки Ахмада аль-Ассири. Оба были отправлены в отставку после того, как Эр-Рияд признал факт убийства Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

По данным турецкого агентства Anadolu, ордера на арест были выписаны после обнаружения новых доказательств, указывающих на то, что аль-Катани и аль-Ассири были среди организаторов преступления.

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Теги: #Саудовская Аравия#убийство журналиста