Принц Саудовской Аравии заявил о своей ответственности за убийство журналиста Хашогги

Он объяснил свое заявление тем, что убийство журналиста произошло в период его управления государством.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд признал, что несет ответственность за убийство журналиста Джемаля Хашогги.

Он объяснил свое заявление тем, что убийство журналиста произошло в период его управления государством, сообщает ТСН со ссылкой на издание PBS.

"Это произошло под моим руководством. Вся ответственность за это лежит на мне, потому что это произошло в мое правление", - заявил он журналисту.

На вопрос о том, как это могло произойти без его ведома, он заявил, что в его королевстве три миллиона государственных служащих, в том числе чиновников с доступом к правительственным самолетам.

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Ранее УНИАН сообщал, что по данным прокуратуры Стамбула, журналиста Джамаля Хашогги задушили вскоре после того, как он зашел в здание консульства Саудовской Аравии. Также прокуратура подтвердила сообщения, которые ранее сообщали СМИ, что тело журналиста расчленили и уничтожили. При этом, по данным прокуратуры, убийство происходило по заранее подготовленному плану.

5 декабря 2018 года суд Стамбула выдал ордера на арест двух человек из близкого окружения наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, подозреваемых в причастности к убийству Хашогги - бывшего старшего советника принца Сауда аль-Катани и экс-заместитель главы Службы общей разведки Ахмада аль-Ассири. Оба были отправлены в отставку после того, как Эр-Рияд признал факт убийства Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

По данным турецкого агентства Anadolu, ордера на арест были выписаны после обнаружения новых доказательств, указывающих на то, что аль-Катани и аль-Ассири были среди организаторов преступления.