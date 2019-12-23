Убийство саудовского журналиста Хашукджи: суд приговорил пять человек к смертной казни

Джамаль Хашукджи был убит 2 октября.

В Саудовской Аравии суд приговорил пять причастных к убийству журналиста Джамаля Хашукджи к смертной казни, еще три человека приговорены к тюремному заключению.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прокуратуру Саудовской Аравии, пишет НВ.

Общий срок заключения троих приговоренных к заключению — 24 года.

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Журналист и критик властей Джамаль Хашукджи был убит 2 октября 2018 года на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его тело расчленили и уничтожили.

Убийство вызвало рост напряженности в отношениях Саудовской Аравии с Турцией, США и другими странами.

СМИ писали, что, по данным ЦРУ, приказ убить Хашуджи отдал непосредственно наследный принц Мохаммед бин Салман.

Тот заявил, что несет ответственность за убийство, однако акцентировал внимание на своей непричастности к организации преступления.

На вопрос, каким образом журналиста могли убить без его ведома, кронпринц ответил: «У нас в стране 20 млн человек у нас 3 млн госслужащих» .