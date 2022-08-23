Политолог прогнозирует, что за смертью Дугиной последуют "самоубийства" публичных людей, в том числе и пропагандистов.

Убийство дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина - Дарьи Дугиной не последняя смерть в РФ, будут еще "самоубийства" более-менее публичных людей, в том числе тех, которые имеют отношение к кремлевской пропаганде.

Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович в эфире ТСН.

"Думаю, это далеко не последняя смерть... Будут, наверное, и, скажем так, самоубийства более-менее публичных людей, в том числе тех, кто имеет отношение к этой неадекватной пропаганде, которую ведет РФ. Для российского правительства и Путина - это попытка убить двух зайцев. С одной стороны, поднять градус напряжения - обвинить во всем Украину, возможно, спровоцировать массовую мобилизацию. Во-вторых, это дает ему возможность убирать тех, кто начинает делать заявления, которые не очень комплиментарны по отношению к самому Путину", - пояснил эксперт.

Он добавил, что Кремль настолько раздул пропаганду, что сам не знает, как выходить из этого.

"Их призывы к Украине о начале переговоров свидетельствуют о том, что они пытаются как-то выйти из этой ситуации. Но они дали возможность крайним радикальным силам, откровенно фашистским, которые есть в России, теперь на этом спекулировать. Они будут пытаться тех людей отстранить от влияния на массовое сознание в России, в том числе, такими убийствами, такими провокациями, странными самоубийствами. Не забывая при этом обвинять Украину", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Подмосковье подорвался автомобиль дочери российского философа Александра Дугина - Дарьи Дугиной - 29-летней журналистки и политолога. Дугина погибла на месте. Инцидент произошел вечером, 20 августа.

Первой версией назвали взрыв газового баллона, впоследствии российские правоохранители заявили, что под дном авто сработало взрывное устройство.

22 августа ФСБ РФ объявила о раскрытии убийства дочери главного идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи. Там ожидаемо заявили, что убийство спланировали и совершили украинские спецслужбы. По версии российской спецслужбы, исполнительница убийства – 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая заехала в Россию в июне вместе с 12-летней дочерью.

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