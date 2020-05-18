"Убийство чести": в Пакистане родственники расправились с двумя сестрами из-за поцелуя на видео

Девушек убили после того, как в интернете появилась запись, на котором сестры разрешили мужчине поцеловать себя в губы.

Две двоюродных сестры 22 и 24 лет стали жертвами «убийства чести» в отдаленной деревне пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

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Отмечается, что родственники убили девушек после того, как в интернете появилось видео, на котором сестры разрешили мужчине поцеловать себя в губы.

По подозрению в убийстве арестовали отца одной из жертв и брата другой. Они признались в преступлении.

Видео поцелуя было сделано год назад, однако в интернет попало только недавно. На нем видно, как молодой человек целует двух женщин в губы, а третья смеется рядом с ними. Герой ролика также арестован за неподобающее поведение.

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