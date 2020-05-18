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"Убийство чести": в Пакистане родственники расправились с двумя сестрами из-за поцелуя на видео

14:54, 18 мая 2020
Мир
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Видео поцелуя было сделано год назад / voanews.com

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Отмечается, что родственники убили девушек после того, как в интернете появилось видео, на котором сестры разрешили мужчине поцеловать себя в губы.

По подозрению в убийстве арестовали отца одной из жертв и брата другой. Они признались в преступлении.

Видео поцелуя было сделано год назад, однако в интернет попало только недавно. На нем видно, как молодой человек целует двух женщин в губы, а третья смеется рядом с ними. Герой ролика также арестован за неподобающее поведение.

Ранее УНИАН писал, как в России убили 9-летнего мальчика, чтобы изгнать из него бесов.

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