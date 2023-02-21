По словам президента США, весь мир не может отвести глаз от бесчеловечных действий РФ и ее военных.

Президент США Джо Байден во время выступления в Королевском замке Варшавы, приуроченном к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, перечислил военные преступления россиян, совершаемые ими против нашей страны.

"Российская армия убивает мирных жителей и разрушает их дома. Они использоввали изнасилование как оружие войны. Похищали украинских детей, разрушали вокзалы Украины, родильные дома, школы, детские дома. Никто, никто не может отвести глаз от зверств, которые творит Россия. Это отвратительно", – сказал он.

Преступления России приводят к ужасным последствия не только в Украине, добавил он.

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"РФ блокировала поставки продовольствия, блокировала украинские порты, мешая вывозу зерна. Путин пытался спровоцировать кризис голода и надавить на самые бедные страны Африки, но мы не дали. Джил Байден, моя жена, поехала в Африку решать эту проблему", – сказал Байден.

Также американский лидер обратился к россиянам и предупредил, что США "накажут тех, кто совершает военные преступления и преступления против человечности".

Визит Байдена в Польшу

20 февраля президент США Джо Байден с неанонсированным шестичасовым визитом прибыл в Киев, став первым президентом страны, прибывшим в Украину за последние 15 лет. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот визит демонстрирует, насколько наша страна важна для всего мира. В Киеве Байден анонсировал новые санкции против России и новый пакет военной помощи Украине на полмиллиарда долларов.

Во вторник, 21 февраля, Джо Байден отправился в Польшу, где, в частности, провел двустороннюю встречу с президентом страны Анджеем Дудой. По итогам встречи Дуда поблагодарил Байдена за поддержку и похвалил его за "эффектный жест", показавший России, что ее никто не боится.

В начале встречи Байден заявил, что "НАТО сильнее, чем когда-либо" и назвал союз США и Европы "самым значимым в истории".

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