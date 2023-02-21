Байден также подчеркнул, что только от России зависит окончание войны, справедливо отметив, что если украинцы сложат оружие, то просто потеряют свою страну.

Американский президент Джо Байден, находясь в Варшаве, обратился к россиянам по поводу развязанной их страной захватнической войны.

В своем послании Байден заявил, что все слова российского президента Владимира Путина о якобы угрозе со стороны Запада и конкретно от США являются не более чем ложью.

"Я хочу обратиться к российскому народу: США и европейские страны не хотят уничтожить Россию. Мы не планируем нападать на Россию, захватывать Россию, как Путин сказал сегодня. Мы хотим жить в мире. Мы не ваши враги", - сказал он.

Байден также подчеркнул, что только от России зависит окончание войны, справедливо отметив, что если украинцы сложат оружие, то просто потеряют свою страну.

"Эта война не вызвана необходимостью, это трагедия. Эту войну выбрал Путин. Она началась по его желанию. Он может закончить эту войну в любой момент, ему достаточно сказать одно слово. Если Россия остановит свое вторжение, война закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться - это будет концом Украины. Поэтому мы будем помогать Украине защищать себя", - сказал президент США.

По его словам, США "делают все необходимое, чтобы Россия заплатила высокую цену": "И на этой неделе мы объявим новые санкции, мы привлечем к ответственности тех, кто виноват в развязывании этой войны. Мы накажем тех, кто совершает военные преступления и преступления против человечности".

Байден в Варшаве 21 февраля – что известно

После неожиданного визита в Киев президент США Джо Байден отправился в запланированную поездку в Польшу, где уже встретился со своим коллегой Анджеем Дудой.

Пребывание Байдена в Восточной Европе совпало с годовщиной полномасштабного вторжения РФ в Украину. Также сегодня со своим посланием выступал и глава Кремля Владимир Путин - как всегда манипулируя историей и обвиняя во всех геополитических грехах "коллективный Запад".

Накануне сообщалось, что, в частности, Байден подготовил отдельное послание к россиянам - в противовес заявлениям Путина.

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