Сначала они проведут беседу тет-а-тет, а затем выступят на пресс-конференции.

Президент Польши Анджей Дуда принял с официальный визитом президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Как сообщает канцелярия польского главы государства встреча состоялась в Варшаве в президентском дворце.

По плану сначала главы стран проведут переговоры за закрытыми дверями, а затем выступят перед общественностью на пресс-конференции.

Как ранее сообщал посол США в Польше, Байден и Дуда обсудят и о совместной помощи Украины, которая уже была оказана, а также и о новой помощи Киеву. В частности между главы государств будет подниматься тема поставок самолетов. Также речь должна идти об увеличении контингента американских военных на территории Польши, заявлял премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Видео дня

Речь Байдена после встречи запланирована на 17:30 по месному времени (18:30 по Киеву).

Официальный Twitter Анджея Дуды уже прокомментировал такое событие:

"Визит Байдена в Польшу является символом самых интенсивных польско-американских отношений в истории и беспрецедентной роли, которую сегодня играет наша страна в международной системе безопасности и поддержке Украины, которая борется", - говорится в сообщении польского президента.

Приезд Байдена в Европу: что известно

19 февраля Джо Байден прибыл в Польшу, откуда отправился в Украину. На следующий день, в понедельник, президент США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

В том числе Байден анонсировал новый пакет помощи для Украины от США. По сообщению Белого Дома глава Штатов еще и сегодня должен рассказать о еще одном пакете помощи.

Вечером 20 февраля Джо Байден прибыл до Жешува, откуда отправился самолетом в Варшаву.

Вас также могут заинтересовать новости: