Дуда поблагодарил Байдена за его поддержку.

Президент Польши Анджей Дуда в обращении после встречи с Джо Байденом в Варшаве подчеркнул, что Россия все еще хочет восстановить свою империю.

Дуда заявил, что Украина не одинока в борьбе с имперскими планами страны-агрессора, и Россию никто не боится.

"Сегодня мы смотрим на горящую Украину, мы слышим о российском терроре, это образы словно со времен Второй мировой войны. С нашими соседями происходит то, что не должно было повториться снова, Россия хочет восстановить свою империю. Согласия с имперскими планами России нет. Президент Джо Байден показал, что Украина не одинока. Он сделал эффектный жест – показал, что свободный мир не боится России", – сказал польский лидер.

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Дуда призвал всех мировых лидеров проявить солидарность с Украиной, "не стесняться и не боиться". Он подчеркнул, что с Россией, проливающей кровь, невозможно иметь какие-либо дела.

"Я благодарю президента Байдена за его поддержку, такова роль НАТО в защите свободного мира. Без солидарности нет свободы. Да здравствует свободная Украина. Да здравствует союз между Польшей и США. Да здравствует НАТО. Да здравствует свободный мир", – добавил президент Польши.

Визит Байдена в Польшу

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден с неанонсированным шестичасовым визитом прибыл в Киев, где заявил о новом пакете военной помощи Украине на полмиллиарда долларов и новые санкции против России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот визит продемонстрировал, насколько Украина устойчива и важна для всего мира.

Из Украины Байден отправился в Польшу, где, в частности, провел двустороннюю встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. Перед встречей он заявил журналистам, что "НАТО сильнее, чем когда-либо" и назвал союз Соединенных Штатов с Европой "самым значимым союзом в истории".

Также американский лидер выступил с речью, приуроченной к годовщине широкомасштабного вторжения России в Украину, в которой пообещал продолжать поддержку нашей страны для борьбы с агрессией РФ. Он также обратился к россиянам и подчеркнул, что Соединенные Штаты и народы Европы не стремятся контролировать или уничтожить Россию.

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