Американский лидер обращается к миру в саду Королевского замка Варшавы.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступает с речью, приуроченной к годовщине широкомасштабного вторжения России в Украину.

Американский лидер обращается к миру в связи с российской агрессией в саду Королевского замка Варшавы. Начало выступления президента США было запланировано на 18:30 (по киевскому времени) 21 февраля.

Как известно, во вторник, 21 февраля, Байден пребывает в Польше после своего визита в Киев 20 февраля.

Кроме выступления в саду Королевского замка, во время визита в Польшу президент США уже провел переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой, а также должен встретиться с лидерами Бухарестской девятки 22 февраля.

Речь Байдена 21 февраля - онлайн

Визит Байдена в Киев 20.02.2022 - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 20 февраля президент США Джо Байден находился в Киеве. Во время своего визита он объявил новый пакет военной помощи Украине на полмиллиарда долларов.

В частности, в пакет помощи вошли: дополнительные боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS; артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров; минометные снаряды калибра 120 миллиметров.

Подводя итоги визита Байдена, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот визит продемонстрировал, насколько Украина устойчива и важна для всего мира.

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