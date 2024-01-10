В ходе "прогулки" на Дальний восток кремлевский диктатор нюхал базилик и хвастался здоровьем.

Президент РФ Владимир Путин в рамках своего предвыборного турне впервые за 24 года посетил Чукотку, где побывал в теплице и пощупал огурцы. По данным росСМИ, у кремлевского лидера начались "гастроли" по стране, в рамках которых он приехал на Дальний восток, в частности - на территорию Чукотского автономного округа. Значительная часть этого сурового края - за Северным полярным кругом, зима там длится до 10 месяцев, а средняя температура в январе составляет до -40 градусов.

На видео, опубликованных в соцсетях, Путин запечатлен с помидорами, огурцами и базиликом, который ему дали понюхать в оранжерее. "Путин всем кортежем с полком охраны улетел на Чукотку. Чтобы пощупать огурцы. На это путинское развлечение из бюджета потратят больше, чем на отопление в Подольске (город страдает из-за отсутствия тепла, - УНИАН), кстати", - пишут в соцсетях.

На видео какая-то женщина показывает диктатору крупные огурцы. "Он такой хороший, твердый…", - сказала она. Главарь россиян пощупал овощ и констатировал: "Большой…".

Пользователей соцсетей буквально "разрывает" от этих роликов. Люди пишут: "Чукотка, сажание огурцов... Мама, мы все тяжело больны... Мама, я знаю, мы все сошли с ума...", "Путин обещал взять под личный контроль ситуацию с отоплением в Подольске и взял... чукотский огурец потрогал. Ну а че, пацан сказал, пацан сделал, если не сделал, скажет еще раз", "Вот, пусть теперь чукотскими огурцами дыры в трубах латают", "О, да... знаменитые чукотские огурцы".

После ознакомления с президентским турне пользователи проводят параллели с изысканиями известного психоаналитика Зигмунда Фрейда: "Фрейда в студию!", "Представляю себе новые вопросы от психолога: любите щупать огурцы? А вы случайно Путиным себя не возомнили?", "Как в секс-шопе... Выбирает...", "Старику захотелось упругие, продолговатые предметы, что плохого".

Как сообщает "Медуза", на Чукотке, в ходе встречи с жителями города Анадырь, Путин признал, что впечатлен здешним климатом и "модой иметь много детей". Рассказал избирателям, как занимается спортом, ходит в бассейн, встречается с одноклассниками и однокурсниками. Еще московский диктатор похвастал своим здоровьем и раскритиковал популярные мультфильмы для детей.

"Они (одноклассники, - УНИАН) смотрят, говорят: "Я не верю, это ты или не ты". Я уже взрослый человек, хотя чувствую в себе силы, энергию для работы, для решения стоящих перед страной задач. В современных западных мультиках все стреляет, скачет, бегает - через полчаса башка отваливается! Не то, что наши советские мультики", - сказал он.

В центре внимания Россия - новости, которые стоит прочитать

Напомним, в РФ произошли десятки ЧП, связанных с коммунальным хозяйством. Всего за один месяц в России произошли как минимум восемь крупных коммунальных аварий, которые затронули более 800 домов.

Например, в Подмосковье продолжается коммунальный коллапс - тепло и горячую воду отключили в городе Дмитров, а в Электростали люди разводят костры, чтобы согреться.

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