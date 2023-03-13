Инсталляция поможет нашим полярникам лучше представлять Украину людям.

Масштабная арт-инсталляция "Дом. Воспоминания" появилась на станции "Академик Вернадский". Ее открыли к 160-летию Владимира Вернадского.

Как сообщает Национальный антарктический научный центр (НАНЦ), замысел обустроить арт-объект на станции появился еще до полномасштабной войны. Весной 2022 года ледокол "Ноосфера" доставил все конструкции домика на станцию, но реализацию пришлось отложить из-за войны.

Монтировали арт-объект его уже в этом году - архитектор Слава Балбек и конструктор Митя Зиновьев добирались на станцию за свой счет.

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"Это творческое переосмысление старого британского бака, вокруг которого из металла созданы очертания родного нам Украинского дома. ... Вокруг домика - информационные доски с интересными фактами об Украине и даже артефакты в эпоксидной смоле: уголь Донбасса, вытынанка, петриковская роспись, веточка ели, колосок пшеницы и тому подобное. ... Инсталляция поможет нашим полярникам лучше представлять Украину людям из самых разнообразных уголков планеты, ведь до масштабной войны многие иностранцы узнавали о существовании нашей страны именно во время посещения "Вернадского". Теперь об Украине говорит весь мир, однако важно, чтобы люди знали, что Украина – это не только территория, которая страдает от войны и где яростно противостоят агрессору, но и большая, красивая, богатая традициями страна", – рассказывают в НАНЦ.

Ледокол Ноосфера-что известно

В августе 2021 года Украина приобрела легендарный британский ледокол "Джеймс Кларк Росс", позже он получил новое название - "Ноосфера".

Накануне полномасштабного вторжения России в Украину 28 января 2022 года ледокол "Ноосфера" отправился в первый рейс. Впоследствии стало известно, что из-за войны он не сможет вернуться в Украину и успешно завершить свой первый антарктический сезон.

Судно прошло техническое обслуживание в Кейптауне (ЮАР). 27 января 2023 года научно-исследовательский ледокол "Ноосфера" добрался до антарктической станции "Академик Вернадский".

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