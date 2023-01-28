После разгрузки на станции "Академик Вернадский" судно отправится в чилийский порт Пунта-Аренас.

Украинский научно-исследовательский ледокол "Ноосфера" добрался до антарктической станции "Академик Вернадский". Судно стало на якорь неподалеку от острова Галиндез 27 января.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр. "Ноосфера" доставила на станцию грузы и команду украинских технических специалистов.

В ближайшие месяцы специалисты должны провести неотложные работы по модернизации станции, которые нужны для успешной зимовки следующей экспедиции. В частности, речь идет о замене системы отопления и работы по заземлению дизельной и главного здания станции.

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"Для нас приход "Ноосферы" - это очень радостное событие, ведь это возможность наконец-то увидеться со своими коллегами и соотечественниками после 10 месяцев зимовки, а также получить гостинцы из дома. А еще это начало очень ответственной работы большого ремонта на нашей любимой станции", - отметил Юрий Отруба, руководитель 27-й украинской антарктической экспедиции.

После разгрузки судно отправится в чилийский порт Пунта-Аренас, откуда в будущем заберет членов следующей, 28-й экспедиции на станцию "Вернадский".

Отмечается, что во второй антарктический сезон "Ноосфера" отправилась из порта Кейптауна (ЮАР) в конце декабря 2022 года. Сначала судно доставило грузы и команду полярников на польскую антарктическую станцию "Арцтовский", которая расположена на острове Кинг Джордж.

Ледокол "Ноосфера" - что известно

Как сообщал УНИАН, 19 августа 2021 года Украина приобрела легендарный британский ледокол "Джеймс Кларк Росс" за 5 млн долл. В октябре он прибыл в Одессу.

В конце октября стало известно, что "Джеймс Кларк Росс" получил название "Ноосфера". Оно связано с именем академика Владимира Вернадского, который много лет посвятил этому научному направлению.

Собственный океанографический ледокол открывает целый ряд новых перспектив для украинской науки и ученых. В частности, он позволит вернуться после долгого перерыва к исследованиям Мирового океана, а также решить логистические проблемы на антарктической станции "Академик Вернадский".

28 января 2022 года ледокол "Ноосфера" вышел из Одессы в первый рейс. В мае стало известно, что из-за войны он не может вернуться в Украину после успешного завершения первого антарктического сезона. Судно зашло в порт Кейптаун для технического обслуживания и подготовки к новым экспедициям.

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