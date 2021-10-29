Украина за 5 миллионов долларов приобрела легендарный британский ледокол "Джеймс Кларк Росс".

Приобретенному у Великобритании ледоколу "Джеймс Кларк Росс" и подаренному Бельгией научно-исследовательскому судну "Бельгика" дали новые названия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно сегодня во время визита в город президента Украины Владимира Зеленского, в частности, на морской вокзал Одесского порта, где ошвартованы оба судна.

В частности, "Джеймс Кларк Росс", купленный Украиной у Великобритании за 5 млн долл., получил название "Ноосфера". Как пояснили УНИАН в Национальном антарктическом научном центре, это название связано с именем академика Владимира Вернадского, который данному научному направлению посвятил много лет.

Судно "Бельгика", подаренное Украине Бельгией, переименовано в честь Бориса Александрова – известного биолога, профессора, член-корреспондента НАН Украины, директора Института морской биологии НАНУ (Одесса). Александров трагически погиб в декабре 2019 года при пожаре, который начался в колледже на ул. Троицкой, а потом распространился на помещения указанного НИИ.

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Как сообщал УНИАН, 19 августа Украина за 5 млн долл. приобрела легендарный британский ледокол "Джеймс Кларк Росс", а 5 октября он прибыл в Одессу.

Собственный океанографический ледокол открывает целый ряд новых возможностей для украинской науки и ученых. Прежде всего, он позволит после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана, решить логистические проблемы на антарктической станции "Академик Вернадский".

21 октября в Одесский морской порт прибыло научно-исследовательское судно "Бельгика", подаренное Бельгией Украине.

Автор: Лариса Козовая