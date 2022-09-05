Кроме того, она должна заплатить штраф в размере 981 евро.

В Эстонии суд приговорил женщину, которая перевела 40 евро на поддержку российской армии и ее военного вторжение в Украину.

Как пишет Postimees, осужденная россиянка Ольга Федорова, которая проживает на Кипре, отправила деньги россиянину Владимиру Шилову, который перевозил дроны для армии РФ. В июле он также был осужден за это эстонским судом.

"Для наших ребят", - написала Федорова в пояснении банковского платежа, который был сделан в конце мая 2022 года. Видео дня

Осужденная Федорова и ее адвокат заключили соглашение с прокуратурой Таллинна, которая требовала приговорить россиянку к 5 месяцам тюремного заключения. Согласно договоренности, наказание не будет выполнено, если женщина не совершит умышленного преступления в течение испытательного срока в 1 год и 8 месяцев, также Федорова должна заплатить штраф в размере 981 евро.

Во время оглашения решения судья констатировал, что судебная практика по этому вопросу еще относительно мала, но согласованное наказание является законным и правильным с учетом вины.

Стоит отметить, что в Эстонии поддержка акта агрессии иностранного государства наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. В соответствии с эстонскими законами поддержкой агрессии также является приобретение и финансирование поставок техники, в том числе, например, дронов для ведения боевых действий различных подразделений российской армии.

Война в Украине и позиция Эстонии:

3 сентября 2022 года глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг заявил, что активные боевые действия в Украине завершатся через 7-9 недель, после чего война станет статической.

"До окончания активных боевых действий осталось 7-9 недель - в зависимости от того, когда испортится погода. Затем до весны мы будем иметь дело со статической войной, которую мы сейчас наблюдаем в Донецкой и Луганской областях", - сказал Гросберг.

Он считает маловероятным, что до конца года удастся освободить всю территорию Украины. По словам Гросберга, добиться такого большого успеха за столь короткое время будет очень сложно. Так Гросберг прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерениях освободить всю территорию Украины от российских войск до конца года.

По словам Гросберга, выход украинских войск к Днепру устранит опасность того, что российские войска попытаются продвинуться в направлении Одессы. Однако, как российским частям сложно переправиться через Днепр, так это будет сложно сделать и украинским войскам.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала свободный мир продолжить изоляцию России.

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