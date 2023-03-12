Нарушителей задержала полиция.

В субботу, 11 марта, в Праге состоялась пророссийская демонстрация. Несколько десятков человек пытались прорваться в Национальный музей и сорвать украинский флаг.

Как сообщает издание Novinky.cz, 18 участников демонстрации задержала полиция. Среди задержанных был мужчина с нашивкой "Вагнер" и российской "Z"-символикой.

Известно, что на акцию "Чехия против бедности" с антиправительственными лозунгами и призывами к правительству уйти в отставку, состоявшуюся на Вацлавской площади, пришли тысячи людей. После ее завершения некоторые участники демонстрации направились в Национальный музей и попытались туда ворваться. Некоторые пытались сорвать со здания флаг Украины.

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В ситуацию вмешались правоохранители, они оттеснили демонстрантов. В результате двое полицейских получили ранения, их доставили в больницу.

Около 19.00 протестующие разошлись, однако малоизвестная пророссийская партия PRO, организовавшая митинг, анонсировала следующую акцию. Она запланирована на 16 апреля.

Пророссийские акции в мире

В конце февраля аналитики Robert Lansing Institute (RLI) заявили, что Кремль готовит ряд пророссийских митингов в Европе. Целью этих акций должно было быть продвижение пророссийских настроений, провоцирование массовых беспорядков из-за введенных против РФ санкций и военной помощи Украине.

В сентябре 2022 года в немецком Кельне состоялся пророссийский митинг. Участники демонстрации призвали перестать поддерживать Украину и снять санкции с РФ. На акцию вышли около двух тысяч россиян.

Летом 2022 года посольство Украины в Израиле сообщило, что Россия проплачивает митинги в разных городах страны. Они носили антиукраинский характер.

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