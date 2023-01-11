Как объяснил президент США, его юристы обнаружили "какие-то документы в ящике внутри закрытого шкафа" и "поняли, что в этом ящике было несколько секретных документов".

Президент США Джо Байден заявил, что он был удивлен, узнав, что секретные документы были обнаружены в офисе аналитического центра, которым он когда-то пользовался, и сказал, что он и его команда полностью сотрудничают по поводу произошедшего.

Байден заявил журналистам на совместной пресс-конференции с лидерами Мексики и Канады, что серьезно относится к секретным документам. Он сказал, что не знает, что было в документах, пишет Reuters.

"Мы полностью сотрудничаем с проверкой, которая, я надеюсь, скоро будет завершена", — сказал Байден.

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Демократ Байден столкнулся с критикой со стороны республиканцев после того, как его Министерство юстиции США нв прошлом году начало расследование в отношении бывшего президента Америки Дональда Трампа, в резиденции которого были обнаружены секретные документы.

Адвокаты Байдена обнаружили менее дюжины секретных записей в офисе аналитического центра и сообщили об этом Национальному архиву США, передали материалы и заявили, что сотрудничают с архивами и Министерством юстиции.

В свою очередь, Трамп хранил тысячи правительственных документов, несколько сотен из которых были помечены как засекреченные, в своей резиденции во Флориде более года после ухода из Белого дома и не возвращал их сразу или добровольно, несмотря на многочисленные запросы Национального архива. Когда в январе 2022-го года он наконец передал 15 коробок с документами, было обнаружено, что более 100 из них были помечены как секретные. Позже дело передали в Министерство юстиции США.

Следователи пытались заставить Трампа вернуть все оставшиеся секретные записи с помощью повестки в суд и посещения его поместья в Мар-а-Лаго.

Как объяснил Байден, его юристы обнаружили "какие-то документы в ящике внутри закрытого шкафа" и "поняли, что в этом ящике было несколько секретных документов".

"Меня проинформировали об этой находке, и я удивился, узнав, что в этот офис были доставлены какие-либо правительственные документы, но я не знаю, что содержится в этих документах", — сказал он, добавив, что адвокаты рекомендовали ему не интересоваться содержанием материалов.

"Они передали коробки в Архивы, и мы полностью сотрудничаем с расследованием, которое, я надеюсь, скоро будет завершено. И тогда появится больше подробностей", — добавил Байден.

Скандал с обнаруженными у Трампа документами

Агенты ФБР обыскали поместье Трампа во Флориде в августе 2022 года. СМИ писали, что причиной обыска были секретные документы.

Издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что у Трампа во время обысков ФБР нашло документ о ядерном потенциале иностранного правительства.

Позже СМИ писали, что некоторые из изъятых у Дональда Трампа документов содержат тайные разведывательные данные об Иране и Китае.

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