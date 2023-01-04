Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи Украине.
Об этом сообщает корреспондент "Голоса Америки" Михаил Комадовский в Twitter. По его словам, туда могут войти дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS.
"США планируют предоставить Украине новый пакет военной помощи в ближайшие дни и недели. Об этом заявил представитель СНБ Джон Кирби. Он отметил, что новая помощь может включать дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS", - написал Комадовский.
Война в Украине: помощь США
7 декабря 2022 года Сенат Конгресса США согласовал рекордный оборонный бюджет на 2023 год. Общая сумма составляет 847,3 миллиарда долларов, из них 800 миллионов долларов для Украины.
9 декабря стало известно, что США планируют передать Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 миллионов. Пентагон включит в перечень вооружение ракеты для пусковых установок высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS, 155-мм боеприпасы, военные машины Humvee и генераторы.