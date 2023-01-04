Отмечается, что США могут передать дополнительные установки HIMARS.

Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи Украине.

Об этом сообщает корреспондент "Голоса Америки" Михаил Комадовский в Twitter. По его словам, туда могут войти дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS.

"США планируют предоставить Украине новый пакет военной помощи в ближайшие дни и недели. Об этом заявил представитель СНБ Джон Кирби. Он отметил, что новая помощь может включать дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS", - написал Комадовский.

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Война в Украине: помощь США

7 декабря 2022 года Сенат Конгресса США согласовал рекордный оборонный бюджет на 2023 год. Общая сумма составляет 847,3 миллиарда долларов, из них 800 миллионов долларов для Украины.

9 декабря стало известно, что США планируют передать Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 миллионов. Пентагон включит в перечень вооружение ракеты для пусковых установок высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS, 155-мм боеприпасы, военные машины Humvee и генераторы.

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