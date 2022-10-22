Некоторые из изъятых у Дональда Трампа документов содержат тайные разведывательные данные об Иране и Китае.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
В частности, в них описывается ракетная программа Ирана и содержатся данные об "очень чувствительной разведывательной работе" в отношении Китая. Один из собеседников отметил, что информация в документах может "раскрыть методы сбора разведданных, которые США хотят скрыть от всего мира".
Источники утверждают, что в случае утечки этих данных под угрозой оказались бы агенты, разведчики и цели операции, а методы сбора информации были бы скомпрометированы.
Сам Трамп на это пока никак не реагирует - его представители отказались давать любые комментарии.
Изъятые у Трампа документы
Как ранее сообщал УНИАН, агенты Федерального бюро расследований обыскали поместье Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде в августе. СМИ писали, что причиной обыска были секретные документы, которые Трамп забрал с собой из Белого дома по истечении своего президентского срока.
Сам Трамп связал обыски с его возможным участием в президентских выборах 2024 года. Свою первую президентскую кампанию политик начал в июне 2015 года.
В сентябре The Washington Post со ссылкой на источники писала, что у Трампа во время обысков ФБР нашло документ о ядерном потенциале иностранного правительства.