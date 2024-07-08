В частности, если на уровне НАТО примут решение о замещении этих самолетов в Польше другими самолетами, тогда Украина сможет получить эту авиацию.

Премьер-министр Польша Дональд Туск назвал условие, при котором Украине могут передать эскадрилью МиГ-29.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Туск сказал в Варшаве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Премьер Польши отметил, что вопрос возможности передачи Украине самолетов МиГ-29 касается безопасности неба над Украиной и Польшей.

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"Мы сегодня не можем так просто передать истребители МиГ, потому что они выполняют воздушное патрулирование над территорией Польши, бдят в нашем небе, выполняя также миссию НАТО. Но мы договорились: если государства НАТО позволят заменить эти самолеты другими самолетами, потому что МиГи были бы очень пригодными и полезными в Украине, потому что их легко обслуживать в Украине... Я конечно буду убеждать наших партнеров в Польше, чтобы они как можно скорее реализовали такого рода решения", - сказал Туск.

Премьер добавил, что передача Украине таких самолетов не должна ограничивать безопасность Польши.

"Украина находится в худшей ситуации, но, к сожалению, я хочу сказать, что после Украины мы в наиболее уязвимой ситуации", - добавил Туск.

В свою очередь, как сказал Зеленский, в подписанном сегодня Соглашении о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Республикой Польша очерчено сотрудничество по боевой авиации.

"Мы благодарны Польше за все переданные самолеты до этого. И мы поднимали вопрос о возможности передачи еще самолетов с современной натовской авионикой чтобы защитить наше гражданское население, нашу сеть украинской энергетики", - сказал Зеленский.

При этом, по поводу самолетов МиГ-29 в соглашении сказано следующее: "Признавая существенную поддержку, оказанную до сих пор Воздушным силам Украины со стороны Польши, в частности истребители МиГ-29, Участники продолжат в 2024 году и в дальнейшем двусторонний диалог по дальнейшему сотрудничеству в отношении этой воздушной платформы и рассмотрят возможность передачи эскадрильи МиГ-29 без ущерба для безопасности Польши и оперативных возможностей Воздушных сил Польши".

Передала ли Польша Украине истребители?

Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ распространялась информация, что в 2022 году Польша тайком передала Украине несколько истребителей МиГ-29, поскольку их передачу никак не удавалось согласовать на уровне НАТО.

В книге польского журналиста Збигнева Парафяновича Polska na wojnie ("Польша на войне"), которая раскрывает ранее неизвестные общественности "польские" аспекты российско-украинской войны, утверждалось, что поляки разобрали на части около 10 своих истребителей МиГ-29 и в таком виде просто оставили их в лесополосе у границы с Украиной. После этого Киеву сообщили, что там валяются "бесхозные" детали. Поэтому украинцы быстро их подобрали и собрали из них самолеты уже на своей территории.

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