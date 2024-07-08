Президент подчеркнул, что это был рассчитанный точный удар оккупантов, а не работа украинской ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на заявления РФ о том, что в атаке на детскую больницу "Охматдет" якобы виновата украинская ПВО, а не российские ракеты.

"Какой цинизм снова демонстрируют ублюдки из Кремля в том, что "это работала украинская ПВО". Что это "украинская ПВО", а не их рассчитанный удар. Я благодарен всем украинцам, которые выкладывают видео, где конкретно видно прямой ракетный удар, которым были ранены и убиты многие украинские люди сегодня", - сказал Зеленский во время пресс-конференции с Дональдом Туском в Варшаве.

Он добавил, что Украина восстановит все, что сегодня разрушили российские террористы. "Бесспорно, мы ответим этим извергам из России", - добавил Зеленский.

Глава государства добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

"И обязательно мы все должны работать над тем, чтобы привлечь к ответственности Россию за террор и Путина за приказы наносить удары. На все, что с ней пытаются обсуждать о мире, Россия отвечает ударами по домам и по больницам. Именно поэтому, мы можем только принудить Россию к миру. Только вместе мы можем это сделать. Каждый в мире, кто действительно хочет мира. Для этого нужна достаточная поддержка и нужно достаточной решимости и совместные действия", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что ни одна страна самостоятельно не может противостоять этому нашествию из России.

"Украина это делает, но в союзничестве с нашими партнерами бок о бок. Украина сейчас инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета безопасности ООН в связи с российским ударом по гражданской инфраструктуре включая детскую больницу", - подчеркнул Зеленский.

Массированный удар РФ по Киеву

Российские оккупационные войска 8 июля нанесли ракетный удар по Киеву. Под вражеским огнем оказались детская больница "Охматдет". Руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал, что "россияне целенаправленно били по детям сегодня".

В Киеве организован зеленый коридор, по которому детей вывозят на левый берег.

По состоянию на 14:30 известно о двух погибших в больнице "Охматдет". Оба - взрослые. В частности, одна врач. Сейчас информации о погибших несовершеннолетних нет. В то же время, есть вероятность, что под завалами могут быть дети.

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