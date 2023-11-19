В Польше рассказали о до сих пор неизвестных аспектах польско-украинских отношений в первые месяцы полномасштабной войны с Россией.

В 2022 году Польша тайком и фактически нелегальным способом передала Украине несколько истребителей МиГ-29, поскольку их передачу никак не удавалось согласовать на уровне НАТО. Об этом говорится в книге польского журналиста Збигнева Парафяновича Polska na wojnie ("Польша на войне"), которая раскрывает ранее неизвестные общественности "польские" аспекты российско-украинской войны.

Как рассказали журналисту на условиях анонимности польские чиновники, США изначально были убеждены, что россияне захватят Киев в течение трех дней. По этим причинам Вашингтон неохотно оказывал военную помощь накануне нападения и даже позже, когда стало ясно, что блиц-криг потерпел неудачу.

Например, в книге отмечается, что Вашингтон дал согласие на передачу Украине польских танков Т-72 только после личной встречи Джо Байдена и президента Польши Анджея Дуды. Но США продолжали посылать "неоднозначные сигналы" о передаче Украине истребителей советского производства.

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Варшава настаивала на скорейшей помощи Украине, но опасалась действовать самостоятельно, ведь боялась возможной российской мести. Однако в конце концов, как пишет Збигнев Парафянович, Польша устала от нерешительности США и начала действовать самостоятельно.

В книге утверждается, что поляки разобрали на части около 10 своих истребителей МиГ-29 и в таком виде просто оставили их в лесополосе у границы с Украиной. После этого Киеву сообщили, что там валяются "бесхозные" детали. Поэтому украинцы быстро их подобрали и собрали из них самолеты уже на своей территории.

Отмечается, что это произошло за несколько месяцев до того, как состоялась официальная передача самолетов в рамках международной коалиции партнеров Украины.

Поставка истребителей МиГ-29 в Украину

Описанная польским журналистом история, хотя и не имеет официального подтверждения, в целом согласуется с тем, что было известно до этого.

Так, тема передачи Украине польских истребителей была "горячей" всю весну 2022 года, но тогда самолеты так и не были переданы. По крайней мере, публично.

В мае 2022 года сообщалось, что Польша передала Украине почти все имеющиеся у нее запчасти к МиГ-29, что позволило украинцам восстановить уже имеющиеся самолеты. Но не понятно, был ли это именно тот случай, который описан в книге.

Значительно позже польская пресса писала, что именно тогда – весной 2022 года - Польша действительно передала Украине самолеты под видом запчастей.

Официально же поставка первых польских самолетов в пригодном состоянии состоялась только в апреле 2023 года.

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