Страну на мирном саммите по Украине будет представлять министр иностранных дел Хакан Фидан.

На мирном саммите в Швейцарии, который будет проходить в эти выходные, представители Турции заявят перед участниками, что подобные мероприятия должны проходить с участием как Киева, так и Москвы, поскольку это принесет больше результатов.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на турецкий дипломатический источник. "Фидан заявит, что саммит, в котором бы участвовали все стороны, с большей вероятностью принесет результаты", - сообщил источник.

Издание указало, что турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан присоединится к мировым лидерам на саммите, чтобы повторить призыв Турции к мирным переговорам между Украиной и Россией.

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Власти Турции пытаются поддерживать хорошие связи как с Киевом, так и с Москвой во время войны, предлагая провести мирные переговоры у себя или выступить посредником.

Турция поддерживает территориальную целостность Украины и оказывает ей военную поддержку, но также выступает против санкций Запада в отношении РФ.

Турция и война в Украине

Турция выступает против "участия" НАТО в войне в Украине, поскольку это может привести к расширению конфликта и еще большему кризису.

По словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, для Анкары поддержка Украины в гарантировании ее территориальной целостности и освобождении территорий - это одно, а участие НАТО в войне - совсем другое.

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